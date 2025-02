Angolszászok Magyarországon – Hungarikumokkal a világ körül 8/7

Nyolcadik évadunk hetedik epizódjában három olyan angolszász úriembert mutatunk be, akik Magyarországon találtak új hazára. Willie Gevertz New York-iként a magyar történelemről vlogol, Ian O’Sullivan zenéjével szól az emberekhez, Matthew Hayes pedig a Zsámboki Biokert vezetőjeként a magyar termőföldre esküszik.

Willie Gevertz eredetileg New York-i, élt már rövid ideig több helyen, de arra nem számított, hogy mikor londoni mesterdiplomája megszerzése után három hónapra Budapestre költözött, az utolsó napjai egyikén találkozik majd leendő feleségével egy technobuliban a Corvintetőn. (Corvintető… hogy hiányzol!) A három hónapnak azóta már több éve, és Willie jelenleg Leányfalun lakik, ahonnan nincs messze egyik kedvenc helye, a Szigetcsúcs sem. Úgy mutatta meg nekünk mintha mindig is ott élt volna.

„Nem tudom miért, de imádom a magyar nyelvet, és imádom a kihívásokat.”

Magyar nyelv- és történelemszeretetével sokakat elvarázsol: már majdnem húszezren követik YouTube-csatornáját, legnézettebb videóját pedig több mint hatvanezren látták. Videóiban Willie egyszerre mutatja be Budapest és Magyarország egy-egy részét, mindezt két nyelven. Így, aki az internet sok hülyesége helyett valami értelmesre is vágyik keressen rá Williere és hallgassa meg őt magyar történelemről, a saját életéről. Megéri!

Willie Gevertz

Ian O’Sullivan eredetileg az orvosi egyetem miatt érkezett Magyarországra, egészen pontosan Pécsre még 2009-ben. Befejezte az orvosit és jelentkezett a Phd-programba, közben pedig hobbiból zenélgetett. Nem az első zenekara volt a Mongooz and the Magnet, de velük robbant be igazán a zenei köztudatba. A Mongooz ugyan 2021-ben sajnos feloszlott, de Ian szólóban folytatta O’Sullivan néven.

„Azt érzem, hogy nem magyar lettem, vagy fél-magyar, hanem rájöttem, hogy mennyire ír vagyok. De közben persze elloptam néhány magyar szokást útközben. […] nem tudtam mire várok, de közben találtam egy másik otthont.”

Ian O’Sullivan

Zsámbok egy Budapest melletti kis település, itt látogattuk meg Matthew Hayes-t, aki 2010 óta működteti a Zsámboki Biokertet. Matthew-ék így írják le a kertet, ahol helyi és szezonális bio zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek: „Kezdettől fogva egy olyan virágzó vállalkozás létrehozását tűztük ki célul, amely egészséges élelmiszereket állít elő, miközben gazdagítja a talajt és a biológiai sokféleséget, valamint erősíti az élelmiszer- és mezőgazdasági közösséget, ahol működünk.” Matthew még első feleségével költözött Magyarországra kalandvágyból, a magyar élet pedig szívéhez nőtt.

„Az angoloknál egy kicsit […] felületes kapcsolatok vannak. Azt tapasztalom, a magyarok, ha megismered [őket], akkor hamar egy mélyebb, lelkileg mélyebb kapcsolat kialakul […] és szeretem ezt a lelki, szív-kapcsolati dolgot.”

Matthew Hayes

A Hungarikumokkal a világ körül nyolcadik évadának hetedik epizódjában Willie, Ian és Matthew bővebben beszélnek múltjukról, történetükről, Magyarországgal való kapcsolatukról. Hamarosan a TV2-n és YouTube-on!

