A woke politika tűz általi halála

Nem elég, hogy a sokszínűséghez való ragaszkodás potenciálisan gyengítette a tűzoltóságot, a város még jelentős pénzeket is elvont tőlük. Karen Bass, Los Angeles polgármestere nemrég 17,6 millió dollárral csökkentette a tűzoltóság költségvetését. A Guardian arról számolt be, hogy a tavalyi költségvetési meghallgatásokon Kristin Crowley tűzoltóparancsnok 159 fős létszámbővítést kért a várostól. A város erre mit csinált: csökkentette a tűzoltók számát.

Mentenék a bőrüket

Még nem sikerült uralmat venni a tűzön, de a kaliforniai politikusok a megszokott forgatókönyvekhez nyúlnak: a klímaváltozás a hibás, nem ők. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, akit eddig a Demokrata Párt következő elnökjelöltjének szántak, most próbálja megmenteni a karrierjét. A járvány kezelése miatt már majdnem megbukott, most azonban talán nem fogja megúszni. Még tomboltak a tüzek, de Newsom már podcastben regélt arról, hogy mikor kiment megnézni a helyzetet, miként kellett visszamenekülnie a kocsihoz.

Csakhogy ilyen pusztítás után nem lesz olyan egyszerű kimagyarázni magukat a politikusoknak.

Eddig 100 ezer embernek kellett elmenekülnie, és ezrek vesztették el az otthonukat. Newsom a helyi tisztviselőkre mutogat, és úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne ahhoz, hogy az állama nem volt felkészülve egy ilyen pusztító tűzre.

Victor Davis Hanson történész podcastjében elmondta: mivel nagyon sokan mindent elvesztettek, ezért szó szerint nincs vesztenivalójuk, és ez lehetővé teszi számukra, hogy kimondják, amit valóban gondolnak. Hanson szerint az emberek haragja el fogja sodorni a a woke politikusokat. Kit érdekel, hány százalék a nők száma a tűzoltóságban vagy milyen marginalizált csoport tagja a polgármester, az a lényeg, hogy ne égjen le a házad. Már a fősodratú amerikai sajtó cikkeinek a hangvételén is lehet érezni, hogy ők is látják: ez a tűzvész, ha elkerülhető nem is lett volna, de minden bizonnyal lehetett volna jobban kezelni.

Az már látszik, hogy a politikusok nem fognak megváltozni, akkor sem, ha leég egész Los Angeles: a kaliforniai demokraták a tűzvész közepette megszavaztak 50 millió dollárt a Trump elleni harcra.

A pénz felét arra fordítanák, hogy az új elnök deportálási terve ellen védekezzenek. A híd tehát lezuhanhat (vagy ebben az esetben: Los Angeles leéghet), de a legfontosabb, hogy Trump ne deportálhassa az illegális migránsokat.