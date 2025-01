Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

„Donald Trump hivatalba lépésével 2025. január 20-án az amerikai és a világpolitikában is új időszámítás kezdődik. Az biztos, hogy »24 órán belül« nem lesz béke, ám a világ és a kollektív Nyugat legerősebb államának vezetője immáron nem a háború minden áron való »megnyerését«, hanem lezárását, vagy kezelhető szinten tartását tartja prioritásnak. Azért ne legyenek túl nagy illúzióink! Az America First! azt jelenti, hogy a kieső amerikai költségvetési támogatást az európaiaknak kell(ene) átvállalni, vagyis továbbra is amerikai befektetési alapoktól felvett hitelekből kéne Ukrajna számára amerikai fegyvereket vásárolni.

Donald Trump egy üzletember, aki nem az amerikai katonai-pénzügyi konglomerátum (közkeletű nevén a Deep State) embere, hanem az ingatlanfejlesztő és termelő szektoré, akivel a Szilícium-völgy újgazdag milliárdosai szövetséget kötöttek a Wall Street ellen. Elon Musk a Marsra akar szállni, és arról győzködi Trump elnököt, hogy neve és második elnöksége úgy fog nemcsak az amerikai, de a világtörténelmi tankönyvekbe bevonulni, mint aki elindította a Mars-missziót és ezzel a panteonban JFK mellé kerül, aki a Hold-missziót indította el.

A Marsra-szálláshoz rengeteg pénzre van szükség, ezért a Szilícium-völgy urai »átvennék« a Wall Street pénzkibocsátási receptjét, és egy általuk kreált kriptovalutát is beemelnének a dollár fedezetét biztosító kosárba. Intő jel, hogy amikor JFK hasonlóval próbálkozott, hat hónap múlva már nem élt. A kriptovaluta tehát segítene a »semmiből« pénzt teremteni a Marsra-szálláshoz és Trump többi választási ígéretének teljesítéséhez. A pénz mellett persze másra is szükség van a Marsra-szálláshoz és ez az űrtechnológiai béke és együttműködés a többi űrhatalommal, így Kínával és Oroszországgal, amelyek szintén a Marsra törekszenek, igaz, ők előbb 2035-re a Holdon építenének egy űrállomást és egy atomerőművet, hogy onnan utazzanak tovább.

Az »űrbéke« azért is fontos, mert Putyin 2021 novemberében két űrfegyver kipróbálásával is üzent az USA-nak, indirekt módon semlegességet kérve az akkor még csak küszöbön álló ukrajnai támadásnál. Egy orosz műholdromboló rakéta közvetlenül a nemzetközi űrállomás mellett talált el egy kiszuperált műholdat, míg egy másik orosz űrfegyver »véletlenül kitakart« egy amerikai műholdat, átmenetileg zavarva annak rendeltetésszerű működését. Persze itt is érvényes az örök igazság, miszerint az orosz csodafegyverek valóban csúcstechnológiát képviselnek, ám ahhoz túl sok nyugati alkatrész kell, hogy azokat sorozatban tudják gyártani.