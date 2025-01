Történelmi fordulat következhet be Németországban, hazánk a példa

Magyarország közel tíz éve erőn felül védi saját és egyben az Európai Unió külső határait, de köszönet helyett büntetést kap érte Brüsszeltől – emlékeztetett az államtitkár.

Kiemelte, hogy szigorítás várható Ausztriában, a korábban igencsak befogadó álláspontot képviselő svédek is felülvizsgálják szabályrendszerüket, de Hollandia sem kért az uniós migrációs paktumból, arról nem is beszélve, hogy az Egyesült Államok új elnöke, Donald Trump egyik első intézkedésével maga is a migránsok visszatoloncolását rendelte el.

Úgy tűnik tehát, hogy bár Olaf Scholz az Orbán Viktorhoz való hasonlítással meg akarta sérteni Friedrich Merzet, a tapasztalat azt mutatja, hogy ez inkább dicséret – hangsúlyozta a bejegyzésben Kovács Zoltán.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala