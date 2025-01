Rettegve félti a német belpolitikát az „orbánista agytrösztöktől” a Correctiv

A portál szerint a magyar agytrösztök már évek óta azon dolgoznak, hogy szövetségeket kössenek Európában és hálózatba szervezzék a konzervatív döntéshozókat. A Correctiv – a tényeket zárójelbe téve – arról ír, hogy a konferenciát „Orbán propagandaiskolája” szervezte. A konferenciát egyébként három szervezet rendezte: a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) és a Danube Institute.

A Correctiv a jól ismert liberális mantrát is elismételve azt írja, hogy az említett három agytröszt

Orbán jobboldali nézeteit terjesztik: gyűlöletet szítanak a menekültek ellen, megtorpedózzák az uniós klímacélt és közel állnak Putyinhoz”.

A rendezvény szervezője német részről a The Republic nevű szervezet volt, amelynek vezetője Armin Petschner-Multari, aki CSU támogatója. A konferencián a CSU két parlamenti képviselője is részt vett: Mechthilde Wittmann és Thomas Silberhorn beszélt a színpadon. Lukas Honemann is felszólalt, aki a CDU/CSU-hoz közel álló Keresztény Diákszövetség (RCDS) szövetségi elnöke.

A konferencia célja az volt, hogy a magyarországi, németországi és amerikai konzervatív résztvevők közös érdekeket találjanak: az előadások és a panelbeszélgetések középpontjában a migrációs politika, a szociálpolitika és a transzatlanti kapcsolatok álltak.

A Correctiv kiemelte, hogy a részvevők nem mindenben értettek egyet: Thomas Silberhorn hangsúlyozta, hogy elutasítja Orbán Viktor „konnektivitásról” alkotott elképzelését, valamint az ukrajnai háborúval kapcsolatos „megkérdőjelezhető megbékélési álláspontját”.

Silberhorn elmondása szerint azért vett részt a berlini konferencián, mert szerinte „észszerű és szükséges” párbeszédben maradni Magyarországgal, és nem szabad „tovább mélyíteni az EU-n belüli nyilvánvaló megosztottságot”.