„A nemzeti, konzervatív, patrióta erők szempontjából kifejezetten jól állnak a csillagok most, 2025 elején. Az év első részének legfontosabb fejleményére már csak 18 napot kell várni, a tengerentúlon ugyanis január 20-án beiktatják Donald Trump amerikai elnököt. Innentől kezdve a világ legerősebb hatalmának is patrióta vezetője lesz, aki szoros szövetségese Orbán Viktor, miniszterelnöknek és ideológiai szempontból is osztja azt, amit az európai Patrióták a világról gondolnak.

Ha pedig sikerül lezárni az orosz-ukrán háborút legalább egy tűzszünettel, a világ elindulhat a normalitás irányába.

Az ugyanis már jól látszik, hogy az országok többségében az emberek véget vetnének a tomboló liberális őrületnek. Ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy a baloldali és liberális politikusokkal szemben a társadalmak többsége békepárti, hanem abban is, hogy az uniós és a tagállami vezetők gender- és migrációpárti véleményét is egyre többen söpörnék le az asztalról. Az emberek többsége egyébként mindig is úgy gondolkodott, hogy két nem létezik, férfi és nő, és nagy részük továbbra is úgy gondolja, hogy a kultúrák olyan szintű keveredése, amit most látunk, nem viszi előre a társadalmakat. 2024-ben ezt egyre több helyen ki is fejezték, így

a tavalyi egyértelműen a patrióták erősödésének az éve volt, idén pedig akár a várva várt áttörés is megtörténhet.

Két fontos helyen parlamenti választást tartanak ebben az évben. A németek már az év elején az urnákhoz járulnak egy előrehozott voksolás keretében. Bár itt a Patriótáknál radikálisabb jobboldali erők vannak, a győzelmet vélhetően az a CDU szerzi meg, amelynek muszáj lesz visszatérnie a gyökereihez és jobbra tolódnia, ha sikert szeretne elérni. Ezzel a jobbra tolódással pedig akár a patrióta erők is egy fontos és erős szövetségest szerezhetnek, a CDU ugyanis – ha nem is minden kérdésben, de – ügyek mentén hajlandó lehet együttműködni a tőle jobbra állókkal.”

