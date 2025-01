Pánik lett úrrá a románokon: kiderült, hogy egyre bizalmatlanabbak Orbánnal szemben

A The Center for International Research and Analyses (CIRA) által az EVZ megbízásából készített felmérésből kiderül, hogy mik a románok főbb meglátásai és aggodalmai 2025 elején.

Az eredmények egy olyan társadalomról árulkodnak, mely szerint egyrészt Románia rossz irányba halad, másrészt rendszerszintű problémákat azonosít a különböző ágazatokban.

A társadalom feszültsége továbbra is magas. A felmérés három nagy nemzetközi vezetővel – Donald Trumppal, Orbán Viktorral és Vlagyimir Putyinnal – szembeni bizalom szintjére vonatkozó kérdéseket is tartalmazott.

Közülük Donald Trump élvezi a legnagyobb bizalmat: a válaszadók 42 százaléka kedvezően vélekedik róla, és csak 52 százalékuk mondott ellenkező véleményt.

Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét 30 százalék tartja megbízható vezetőnek, míg 67 százalék negatív véleménnyel van róla.

Vlagyimir Putyinban a legalacsonyabb a bizalom: a megkérdezettek mindössze 23 százaléka lát reményt az orosz vezetőben, míg 75 százalékuk nem.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

