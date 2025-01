Orbán Viktor magányos páriából lassacskán mainstream lesz, s kint, a „kávézóban” dőlnek majd el a fontos dolgok

Nyitókép: AFP/Tobias Steinmaurer

Tézisek és antitézisek ritmusa mozgatja a világot; az emberek e szerint csoportosulnak. Vannak a szürkék, normakövető fantáziátlanok, akik azt hiszik, mindig a fősodor az igaz – például a Nap kering a Föld körül –,

ők mindennek a leghangosabb hirdetői, de ha fordul a fősodor, ők lesznek megint a leglelkesebb végrehajtók.

Mint a mi kommunistáink, akik ’45 óta mindig az aktuális fősodort támogatták. Elhitték, hogy Mindszenty áruló, támogatták a kék cédulás Rajkot, majd elhitték a Rajk-pert, éppen úgy, mint amikor Apró Antal a rehabilitáláskor azt ígérte: „Soha többet”; és két évvel később bólogattak ugyanennek az Aprónak a bejelentésére a bűnös Nagy Imre kivégzéséről. Elfogadták Sztálint a nagy szabadító vezérnek, de lelkesen üdvözölték a XX. Kongresszust; megtapsolták Rákosit, aztán Kádár mellé álltak, vállukra emelték Hruscsovot és Brezsnyevet, sőt még Csernyenkót is. Támogatták a peresztrojkát, de Horn Gyula volt az első, aki a Parlamentben felvetette a NATO-hoz való csatlakozást,

és fenntartások nélkül, dalolva léptek be az egykor gyűlölt nyugati EU-ba, amelynek szavait azóta is – míg a rendszer kitart – szentírásnak veszik.

Mindig tudták, mi a „fősodor”, és attól sosem tértek el. Az sem zavarta őket, ha az új fősodor homlokegyenest ellenkezett az előzővel, mert gond nélkül besoroltak az új mellé.

És vannak, akik előre látnak, tudják, mik a bűnök és hibák, de már a kivezető utat és a leendő célt is ismerik; akiket ezért üldöznek, megbélyegeznek, megvetnek, kitaszítanak. De amikor már nyilvánvalóan igazuk lett, akkor a fantáziátlanok is felfogják az idők szavát, köztük a mindig jókor átállók, akik akár élére is ugranak a folyamatoknak, az úttörőket pedig továbbra is deviánsnak tartják – hiszen már rajtuk ragadt, hiába derül ki később az igazuk –,

háttérbe szorítják, esetleg kivégzik vagy bebörtönzik őket, de aztán szobrot emelnek nekik.

Az EU alapító atyái kereszténydemokraták voltak, mert tudták, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Aztán jöttek a svéd, német és egyéb szociáldemokraták, megteremtették a jóléti államot, csak kilúgozták belőle a tartalmat, s így óhatatlanul összeomlott a kereszténydemokraták és szociáldemokraták váltógazdálkodására épülő nyugati politikai rendszer, és lett helyette mára a globalisták és szuverenisták játszótere. Már nem számítanak a korábbi elvek és irányzatok, bal- és jobboldaliak nagykoalíciókba omlanak, hogy megakadályozzák a szuverenisták győzelmét. Látjuk ezt az EP-ben, látjuk a német tartományokban, és rövidesen kiderül, vajon a szövetségi választás után is összefognak-e a kereszténydemokraták a leváltandó, bukott szocdemekkel a demokrácia újabb dicsőségére, vagy – mint az osztrákoknál – már nem lehet tovább ezt a hazugságot fenntartani.