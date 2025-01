New Yorkban is lövöldözés volt, sok a sérült! Mi jöhet még?

A CNBC és a The Post Millenial is arról ír, hogy lövöldözés volt az Egyesült Államokban a New York-i Queens nevű éjszakai klubban, ahol legalább tíz ember megsérült. A jelentések szerint a lövöldözés az Amazura rendezvényterem közelében, január 1-jén történt.

A New York-i rendőrség egyelőre nem közölt részleteket az incidensről.

A sérültek állapota még nem ismert.

Megírtuk: január 1-jén az amerikai hadsereg veteránja, Samszúd din Dzsabbar New Orleansban egy kisteherautóval belehajtott az újévi mulatozók tömegébe, 15 ember halálát okozva. A vérengzés előtt órákkal videókat tett közzé a közösségi médiában, amelyekben azt állította, hogy

az Iszlám Állam inspirálta,

és gyilkolásra való vágyát fejezte ki.

Ugyancsak írtunk az újévi Tesla-robbantásról, ami szintén terrorcselekmény lehetett.

Berlinben mindeközben késes támadás történt, egy férfi markolóval ment neki a rendőröknek, a város pedig szörnyű állapotban van szilveszter után: a robbanások nyomait, a kiégett autókat képsorok mutatják.