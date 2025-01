Lángba borult Los Angeles – magyar beszámoló a tüzek árnyékából

Elértünk egy épp Los Angelesben tartózkodó magyar családanyát, aki megosztotta tapasztalatait a tűzvész sújtotta városból. Már arrébb jöttek 90 kilométert, de már ott is tűz- és füstveszély van.

Átadjuk most neki a szót:

„Itteni idő szerint kedden délben felmentünk a férjemmel és a babánkkal a Griffith csillagvizsgálóhoz, elsősorban azért, hogy lenézzünk a városra, megnézzük a Hollywood feliratot és a kilátást. Akkor láttam meg egy nagyobb füstcsóvát tőlünk nem is annyira távol, Pasadena irányából: mondtam is a férjemnek, nézd, ott ég valami, nem néz ki jól. Megállapítottuk, hogy gyakoriak lehetnek itt az erdőtüzek. Sokan voltak körülöttünk, senki sem foglalkozott vele, nem tudtuk, mi lehetett az. Nagyon szeles volt az idő, meleg és szeles, le is jöttünk inkább a hegyről.

West Hollywoodban volt szállásunk, éjjel többször elment az áram hosszabb időre.

Korán reggel, amikor felébredtünk és kinéztünk az ablakon, mintha az egész város lángokban állt volna,

hatalmas füstfelhő terítette be – ekkor készítettem a fotót –, akkor kezdtünk el híreket kapni és olvasni a tűzvészről.

Kimentünk a tetőteraszra, viszonylag sokan álltak ott, idegesen telefonálgattak, mi is ezt tettük. Hívtam a nagykövetséget, mit kellene tennünk, mert a Santa Monica-i tűz csak 15-17 km-re volt tőlünk és a füst is aggasztó volt. Valamiért nem hallottak és rám rakták a telefont...

Aztán beszéltem két helyi magyar ismerőssel, mindketten azt mondták, hogy ha tűz nem is lesz, de elviselhetetlen füst igen; úgyhogy, ha tehetjük, menjünk le Newportba vagy még délebbre. Gyorsan foglaltunk egy szállást, összepakoltunk és elindultunk.