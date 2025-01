Koppant Zelenszkij – kijózanító pofont kapott Macrontól az ukrán elnök

Nem ez az első fordulata Macronnak

Úgy tűnik, a francia elnök ismét realisztikusabb kedvében van. A Mandiner is többször foglalkozott vele, hogy Emmanuel Macron még tavaly február végén beszélt arról először, hogy nyugati katonákat is küldeni kellene az ukrán frontra. Aztán meggondolta magát március elején, majd újabb 180 fokos fordulat után elmondta újra, hogy katonákat kell küldeni a frontra. Ezt az ötletet aztán Volodimir Zelenszkij is többször felvetette.

A francia elnök emellett arra is felszólított az elmúlt évben, hogy Ukrajnát a „végsőkig” támogatni kell.