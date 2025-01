„A Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet második szakaszát nyitotta meg a minap egy, a fél éves magyar uniós elnökséget értékelő konferencián a miniszterelnök. A Patriótáknak pedig erre idén jó esélyük lesz.

Lapunk hasábjain is sok cikkben elemeztük már, hogy hogyan hathat az európai patrióta mozgalmak helyzetére az, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke. Ahogyan haladunk előre az időben és ahogyan egyre több óra és nap telik el Trump elnökségéből, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy mennyit profitálhat az európai elitváltásra készülő politikai erő az amerikai fordulatból.

Trump ugyanis néhány óra alatt gyökeres változást hozott az amerikai életben. Első elnöki rendeletei között aláírta a szigorú határvédelmet garantáló passzust és azt is, amely véget vet a liberális demokraták által szított genderőrületnek és ismét két nemet határoz meg. Trump első intézkedései között szerepelt az erőltetett sötétzöld átmenet leállítása és az észszerű gazdaságpolitika előtérbe helyezése és komoly lépéseket tett – és tesz a következő napokban – az orosz-ukrán háború leállításáért is.

Az új amerikai elnök tehát egy sor olyan dolgot valósít meg néhány óra leforgása alatt, amelyet az európai patrióták is szeretnének elérni és ami Magyarországon már évek óta működik.

És amely politikának egyre több követője akad. Magyarország volt tehát az az ország, amely rést ütött a liberális pajzson és mostanáig kellett várni arra az amerikai »elefántra«, amely a rést olyan lyukká tudja tágítani, amelyen keresztül a patrióták be tudnak nyomulni és át tudják venni az irányítást a különböző hatalmi központokban. Az ugyanis, hogy a liberális világrend letéteményeseként emlegetett Egyesült Államokban a normalitás irányába haladnak a dolgok, sok európai választónak is üzenet lehet, hogy létezik más út, mint amit saját országuk középen álló, a balliberális fősodorhoz tartozó pártjaitól hallanak. Emiatt pedig sokan bátrabban szavazhatnak majd Európában is a Patriótákra, ami az eddigieknél is komolyabb áttöréssel kecsegtet ezen pártok számára.”