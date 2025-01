Fegyverszünetet sürget Ukrajnában a német média véleményvezére

Nyitókép: videórészlet

Stefan Aust a német média egyik nagy öregje és véleményvezére: 1994 és 2008 között a Spiegel főszerkesztője volt, 2014 óta pedig ő a Die Welt kiadója. Aust most 40 perces videóinterjút adott a jelenkor legnagyobb politikai kérdéseiről a svájci Weltwoche lapnak.

Austot aggodalommal tölti el a mostani világhelyzet, különösen ha Ukrajnára gondol.

Ő maga már sokkal korábban tárgyalásokat kezdett volna, már akkor, amikor az oroszok felvonultak Ukrajna ellen. Nem tudja még most sem, hogyan fog véget érni a háború. Visszatekintve gondol a berlini falra, a kubai válságra, amikor a harmadik világháború szélén jártunk, de szerencsére ez nem következett be. De most sem lehet tudni, mit hoz a jövő. Az ukrajnai háború bármikor tovább fokozódhat. Sem az oroszoknak, sem a nyugatiaknak nem jó, ami történik. De nem lehet elfelejteni, mekkora Oroszország, mekkora a népessége és milyen forrásaik, eszközeik vannak még – sorolta Aust.

Az Ukrajnának szállított nyugati fegyverekről Aust azt mondja: a vörös vonalat már az elején átlépték, amikor az oroszok bevonultak Ukrajnába, és ezt kellett volna korábban megelőzni. Ukrajna régen a szovjet birodalom része volt, az ukrán társadalom több részre szakadt, és jobb lett volna, ha olyan államrendet alakítanak ki, mint amilyen Svájcban van. Ami viszont most van Ukrajnában, az nem bölcs helyzet, ellenben veszélyes.

Az ukrajnai háború megoldására Aust azt mondja: már korábban el kellett volna kezdeni tárgyalni. A Krímben olyan folyamatot kellett volna elkezdeni, mint az I. világháború után a németországi Saar-vidékben, ahol a francia megszállás után 15 évvel népszavazást tartottak, és akkor a helyiek úgy döntöttek, hogy Németország részévé kívánnak válni újra. Stefan Aust szerint viszont Ukrajna számára a helyzet most már nem lesz jobb.

A videóinterjú

Austot az Egyesült Államokról is kérdezték: bár közel érzi magát az amerikaiakhoz, de szerinte nem kellene mindig a világrendőrt játszania.

Amerika nem tudott minden válságot megoldani, amibe beavatkozott,

ezért jobb lenne visszafogniuk a beavatkozásaikat a világ körül.