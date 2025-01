„Csak fogyasztóknak!” – vége a szabad üldögélésnek a Starbucksban

A Starbucks január 27-től megszünteti a fizetés nélküli üldögélés lehetőségét Észak-Amerikában – írta meg a BBC. A világ legnagyobb kávézólánca a 2018-ban bevezetett „nyitott ajtó” szabály visszavonásával új házirendet léptet életbe. Az eddigi gyakorlat szerint a vendégek fogyasztás nélkül is betérhettek a kávézókba, és használhatták a mosdókat, de ezentúl a fizető ügyfeleké lesz az elsőbbség.

Az új házirend bevezetése egy gyakorlati lépés, amely segít nekünk abban, hogy prioritásként kezeljük fizető ügyfeleinket

– nyilatkozta a Starbucks szóvivője.

Az intézkedés a „back to Starbucks” névre keresztelt stratégia része, amely az eladások növelése mellett a kávézói élmény javítását célozza. A szabályokat minden észak-amerikai kávézóban kifüggesztik, és a személyzetet felkészítik arra, hogy a szabályszegőket felszólítsák távozásra.

Szükség esetén akár rendőri segítséget is kérhetnek.

Az új szabályozás mögött üzleti indokok is állnak. Az utóbbi időben a Starbucks eladásai drasztikusan csökkentek, ami a vezetőség átalakulását is eredményezte. A cég a gázai palesztin szakszervezet ellen indított per miatt fogyasztói bojkottokkal szembesült, továbbá mintegy 300 kávézóban sztrájkba léptek a dolgozók, miután a vállalat visszavonulót fújt a béremelési tárgyalások ügyében.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

***