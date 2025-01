Ausztriát a politikai normalitás felé fordítjuk – Harald Vilimsky a Mandinernek

A Szabadságpárt tavaly első alkalommal nyert szövetségi választáson Ausztriában. Miért dönthettek így a szavazók?

Sok országban azt látják a választók, hogy a dolgok rossz irányba mennek, és ezért egyre elégedetlebbek lesznek, míg végül azt mondják: ennek legyen vége. Tavaly megnyertük az európai parlamenti választást, majd a szövetségi választást. Az emberek nemet mondtak az eddigi politikára. Az EU-t is egyre bürokratikusabbnak találják. Az EU ráadásul állást foglalt az ukrajnai háború ügyében, miközben a Nobel-békedíj kitüntetettjeként a vérontás befejezése mellett kellett volna felszólalnia. Több százezer halott van már, és az EU folytatja a szankciós politikáját, amit hozzánk hasonlóan az emberek többsége is elutasít. Hasonló volt a helyzet a Covid-járvány kezelésében is. A Szabadságpárt azt ígérte az elégedetleneknek, hogy helyrehozza a téves politikákat, ezért választottak minket.

A választás után viszont a második helyezett Osztrák Néppárt próbált a győztes Szabadságpárt nélkül kormányt alakítani. Hogyan értékeli ezt az időszakot?

Először is az Európai Néppártról kell beszélni: a Manfred Weber vezette EPP a baloldallal szövetkezik ahelyett, hogy velünk keresné a szövetséget, sőt, még mindig karanténban tartana minket. Az Osztrák Néppárt ugyanígy a szocialisták és a zöldek közelét kereste, nem a miénket. Amerikában is megvannak a RINO-k, a „csak nevükben republikánusok”. Az európai és az osztrák Néppárt is baloldalra csúszott. Most próbálkoznak velünk egy új utat találni, ehhez viszont az kell, hogy az eddigi politikáiktól eltávolodjanak és a mienk felé közeledjenek.

Az osztrák választók a Szabadságpárt és a Néppárt koalícióját várják a legnagyobb arányban?

Az osztrákok

más politikára várnak, mint amilyen eddig volt.

Szövetségi és tartományi szinten is. Stájerországban is a mi politikusunk lett a tartományi vezető, és egyre több tartományban kerülünk hatalomra, hogy aztán a múlt hibáit helyrehozzuk.