Betelt a pohár Hollandiában: döntő elhatározásra jutott Geert Wilders

Geert Wilders, a holland jobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetője közösségi oldalán bejelentette, hogy pártja kilép a kormánykoalícióból.

Geert Wilders korábban felszólította a kormányt, hogy hat hónapon belül minden szíriai menekültet küldjenek haza, még akkor is, ha a holland hatóságok eddig nem jelölték ki, hogy Szíria mely területei számítanak biztonságosnak. Wilders azt is felvetette, hogy a menekültstátusszal rendelkezőket ki kellene költöztetni a befogadóközpontokból, még akkor is, ha az önkormányzatok nem tudnak számukra lakást biztosítani.

Elhelyezhetnék őket rokonoknál, honfitársaknál vagy akár olyan hollandoknál, akik annyira aggódnak értük”

– mondta a politikus egy múlt heti sajtótájékoztatón. A politikus továbbá azonnali határlezárást követel a menedékkérők előtt, ennek végrehajtására pedig a hadsereg bevetését is javasolja. Leállítaná emellett az új menekültközpontok megnyitását, felfüggesztené az összes családegyesítési eljárást, és legfeljebb kéthetes tartózkodási időt engedélyezne a menedékkérők számára.

Wilders a hétvégén az X-en közzétett bejegyzésében figyelmeztetett: ha pártja menekültügyi terveinek többségét nem fogadja el a kormánykoalíció – és nem kerül be a koalíciós megállapodás tervezetébe, illetve a kabinet nem hajtja végre haladéktalanul –, akkor a PVV kilép a koalícióból.

Végül ez be is következett kedden.

A politikus közvélemény-kutatási adatokat is közzétett, amelyek szerint a válaszadók többsége támogatja az általa javasolt intézkedéseket.

Geen handtekening voor onze asielplannen.



Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord.



PVV verlaat de coalitie. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 3, 2025

(MTI)

Nyitókép:Alapjogokért Központ

***