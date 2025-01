A kutya ugat, a karaván halad: újabb kulcsvárost foglaltak el az oroszok!

A Portfolio arról ír, hogy oroszpárti milbloggerek szerint azonban hamarosan lezárul, vagy már le is zárulhatott Toreck, az eredetileg 32 ezer fős város ostroma. Egyöntetű jelentésük szerint az oroszok elérték elfoglalták a maradék lakóházakat is: sokan a város teljes területét orosz kontroll alá sorolják, mások egy-két negyed feletti uralmat vitatottnak jelölnek, de ez szinte lényegtelen. Az orosz hadsereg most valóban megállíthatatlannak tűnik.

A két ország védelmi minisztériuma még nem tett közzé jelentést a város elfoglalásáról, a végsőkig szoktak várni.

Emlékeztetnek:

a Donyeck megye középső részén található iparváros megszerzéséért még 2024 júniusában indított nagyszabású hadműveletet Moszkva,

de hosszú időre elakadtak. Egyik fél sem tudott számottevő területi eredményt felmutatni, „sokáig gyakorlatilag megfelezték a Torecket”, írják.

Hangsúlyozzák:

a siker stratégiai fontosságú lehet, mivel az oroszok innen több kulcsfontosságú város felé tudnak támadni,

amelyek a Donbasz utolsó ukrán erődítményei maradtak.