Zelenszkij megvilágosodott, két és fél év háborúzás után rájött, hogy a békéért tenni kell

Olyan tartós és valódi békét kell teremtenünk, amelyet nem tud megakadályozni Oroszország – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök abban a videoüzenetben, amit a Közös Expedíciós Haderő (JEF) tallinni csúcstalálkozójának résztvevőihez intézett kedden.

Az infostart.hu szerint az ukrán elnök kiemelte, hogy azon az állásponton van, hogy „a 2025-ös év elhozhatja a háború végét, de cselekedni is kell azért, hogy ez valóban be is következzen”.