Szemügyre vették Putyin rettegett Oresnyik rakétáját, váratlan dolgok derültek ki

Egy harmadik érintett vállalat, a Titan Barrikady 2024 elején közzétett videójában szintén látható egy Fanuc márkájú vezérlőrendszer. Bár Oroszország igyekszik helyettesíteni a nyugati technológiát hazai fejlesztésekkel, továbbra is jelentős mértékben támaszkodik külföldi eszközökre. Az orosz ipar jelenleg Kínából szerzi be a szükséges berendezéseket, azonban a hírszerzési jelentések szerint ezek többsége továbbra is német vagy japán gyártmányú vezérlőkkel működik.

Az Oresnyik fejlesztése azt mutatja, hogy az orosz hadiipari komplexum még mindig függ a csúcskategóriás nyugati berendezésektől”

– nyilatkozta Denisz Hutik, az Ukrán Gazdasági Biztonsági Tanács ügyvezető igazgatója.

A nyugati országok igyekeznek megakadályozni, hogy CNC-technológia kerüljön Oroszországba, de a Financial Times szerint 2024 eleje óta legalább 3 millió dollár értékben érkeztek ilyen szállítmányok az országba. Egy 345 ezer dolláros Heidenhain vezérlőrendszert például Kínán keresztül juttattak el egy szankciókkal sújtott orosz vállalathoz. A nyugati cégek hangsúlyozzák, hogy betartják a szankciókat, és szigorú ellenőrzéseket alkalmaznak. A Siemens közölte, hogy kivizsgálja az ügyet.

Oresnyik rakéta (Képernyőkép / Mandiner.hu)