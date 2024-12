Orbán Viktor elárulta: ezért kulcsfontosságú Bulgária Magyarországnak (VIDEÓ)

A paksi atomerőmű kapcsán is elmondta a miniszterelnök, hogy az ahhoz szükséges fűtőanyagot is csak Bulgárián keresztül tudjuk elhozni Oroszországból. Megjegyezte, hogy a Green Energy Corridor kezdeményezéshez is csatlakozna Bulgária, amit üdvözölt a magyar miniszterelnök – a kezdeményezésben alapító tag Magyarország.

A hadiipari-védelmi együttműködés terén is egyetértettek, szeretnének egyet létrehozni, valamint szeretnék emelni a gazdasági együttműködés mértékét is, a magyarok várják a bolgár befektetőket, és törekedni fognak arra, hogy egyre több magyar befektető menjen Bulgáriába.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán