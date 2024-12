Halhatatlanság 2.0: a Google fejlesztőmérnöke elmondta, hogyan olvad egybe a testünk a gépekkel alig másfél évtized múlva

Mi a jövő? „MI” a jövő!

Kurzweil 2005-ben írta az azóta kultuszirodalommá váló The Singularity Is Near (magyarul: A szingularitás küszöbén) című könyvét, amelyben az emberi evolúció következő lépését vázolta fel: az ember és a számítógép összeolvad, a mesterséges intelligencia (MI) átveszi az emberi tevékenységek egy részét,

az emberi agyba ágyazott interfészeken keresztül az ember elképesztő digitális adatbázisokhoz jut hozzá,

és azt gyorsan, hatékonyan, képességeit meghatványozva tudja majd használni, átlépve a korábban ismert emberi lehetőségeken.

A technológiai szingularitás idejét, vagyis azt a pillanatot, amikor a mesterséges intelligencia képességei elérik az emberi kvalitások szintjét, 2029-re vizionálta,

azt a kort pedig, amikor a technológiai tudás képes lesz megvalósítani az emberi test és a komputertechnológia egybeszerkesztését, 2045-re taksálta.

Jóslata óta közel 20 év telt el, és csupán 4-5 éves idővallumon belülre kerültünk az általa előre valószínűsített szingularitás eléréséhez. Két évtized távlatában már jól látható, hogy a tudós tévedett-e, vagy jól látta? Nos, a 2005 óta zajló technológiai fejlődés, robbanás alapján kijelenthető, hogy Kurzweil előrejelzése pontos volt, ez a vízió a szemeink előtt válik valósággá: ChatGPT, Gemini, GPT-4, LLM nyelvi modulok, emberi agyba beépített, számítógéppel összekapcsolt mikrochip, önvezető autó, és így tovább.