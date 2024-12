Forró advent Párizsban: bukhat a francia kormány?

A helyzet azóta tovább romlott.

Most úgy tűnik, két napja maradt a kormánynak valami nagyon gyorsat csinálni, ugyanis a Nemzeti Tömörülést vezető Marine Le Pen ultimátuma lebeg a feje fölött, miszerint, ha nem enged a párt költségvetést érintő követeléseinek, 48 órán belül megbuktatja a kormányt – írta meg a Politico.

A lap emlékeztet: Franciaország az eurózóna második legnagyobb gazdasága, és adóssághegyeket cipel, mindeközben hihetetlenül törékeny a politikai helyzet.

A Nemzetgyűlésben éppen a jövő évi társadalombiztosítási költségvetésről szavaznak, Barnier, aki szeptember óta miniszterelnök, le kéne nyomnia a képviselők torkán a költségcsökkentéssel és adóemeléssel terhelt „francia Bokros-csomagot”, miközben kormánya kisebbségben van a testületben. Vagyis ha Le Penék nem támogatják, akkor nem lesz költségvetés.

Hétfőn reggel Jordan Bardella, az RN elnöke kijelentette, hogy pártja a kormány megbuktatására fog szavazni, ha nem következik be valamiféle csoda az utolsó pillanatban, és nem állnak el Barnierék a franciák pénztárcáját alaposan megvámoló költségvetési terveiktől.

A Politico megjegyzi: bár Barnier eredetileg 60 milliárd eurót rántott volna a bugyellárison, ebből már korábban is kénytelen volt engedni.

Most pedig vagy Le Penék legalább hallgatólagos támogatására van szorulva, vagy meg kell kerülnie egyáltalán a szavazást magát – a francia alkotmány lehetővé teszi a kormány számára, hogy ezt megtegye, de az ellenzéki pártok is bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be, amelyről, ha benyújtják, valószínűleg szerdán szavaznak. Ha ezt elfogadják, s a költségvetést is elutasítják, a kormány automatikusan összeomlik. Márpedig erre feni a fogát a Nemzetgyűlés egyharmadát kitevő összbaloldali Új Népfront, Le Penékkel együtt pedig megvan az ereje is ehhez.