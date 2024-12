Der Spiegel ist korrupt! Elon Musk és Németország háborúban állnak

Musk azonban senkinek nem marad adósa: ma délután a német kancellár nevét szándékosan helytelenül leírva jelezte, hogy „Chancellor Oaf Schitz or whatever his name is will lose”, azaz „Skizo Oaf kancellár, vagy hogy is hívják, veszíteni fog”. Bejelentette azt is, hogy hamarosan meginterjúvolja az AfD társelnökét és kancellárjelöltjét, Alice Weidelt. Arra pedig, hogy a német médiában az AfD-véleménycikk óta folyamatosan támadják, úgy reagált: „Érdekes, hogy Gates pénzt küld a Spiegelnek, amely aztán lejárató cikkeket ír rólam. Der Spiegel ist korrupt!”