„A román eredmények láttán sokan fogták a fejüket nyugaton, az alkotmánybírósági határozat azonban megnyitott egy új utat a későbbi problémás választási eredmények megfelelő kezeléséhez. Eddig, ha a nem megfelelő jelölt nyert, akkor mindenki más összefogott a győztes ellen (Franciaország, német tartományi választások, Ausztria), de most egy új lehetőség kínálkozott: meg kell ismételni a voksolást. Lehetőleg – erre Romániában mintha lenne is szándék – az érvénytelen referendum nyertesét ki is kell zárni.

December 20-a után helyre állhat a világ rendje: Románia mint állam gyakorlatilag megszűnik. A régi elnöknek lejár a mandátuma, őt a szenátus elnöke helyettesíthetné, de mivel december elsején parlamenti választások is voltak, ott még nem állt fel az új testület. Ezt megakadályozandó Klaus Johannis elnök már közölte, hogy hivatalában marad, amíg le nem bonyolítják a megismételt választást – várhatóan márciusban. Ezt a trükköt Zelenszkij is játssza egy ideje, ami nem volna baj, de a minket folyton demokráciából és jogállamiságból oktatók vethetnének olykor pillantásokat másfele is.

Bár a helyzet az, hogy a tapasztalatok alapján nekünk szinte teljesen mindegy, ki lesz a román elnök, azért jó érzés látni, hogy néhány határvonal önkényes átrajzolásával még nem lehet működőképes országokat létrehozni. Évszázadok politikai-kormányzati-kulturális tapasztalatait nem lehet megspórolni. Nem véletlenül számít ritkaságnak, ha egy állam akár ezer évig létezik jogfolytonosan…”