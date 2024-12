Azt hitték, jó a koronavírus ellen, most derült ki, tévedtek

Nyitókép: SONNY TUMBELAKA / AFP

Hivatalosan visszavonták azt az ellentmondásos tanulmányt, amely a hidroxiklorokvint, egy maláriaellenes gyógyszert a Covid-19 kezelésében népszerűsítette – számolt be róla a The Guardian. Kedden az Elsevier holland kiadóvállalat, amely az International Journal of Antimicrobial Agents című folyóirat tulajdonosa, visszavonta egy 2020. márciusi tanulmányát, mondván, hogy

a cikkel kapcsolatban aggályok merültek fel”.

Az Elsevier kutatási integritással és kiadói etikával foglalkozó csoportja, valamint a folyóirat társtulajdonosa, az International Society of Antimicrobial Chemotherapy (Nemzetközi Antimikrobiális Kemoterápiás Társaság) által végzett vizsgálat több problémát is talált a tanulmányban a közlemény szerint.

A tanulmány közzététele óta három szerző, Johan Courjon, Valérie Giordanengo és Stéphane Honoré felvette a kapcsolatot a folyóirattal, hogy kifejezzék aggályaikat „az eredmények bemutatásával és értelmezésével kapcsolatban”, és kijelentették, hogy „a továbbiakban nem kívánják, hogy nevüket a cikkhez kapcsolják”.

Eközben több más szerző nem ért egyet a visszavonással, és vitatja annak indokait”

– áll a közleményben.

A Nature folyóirat szerint visszavont tanulmány a Covid-19-ről szóló, legtöbbet idézett tanulmány, és összességében a második legtöbbet idézett visszavont tanulmány. 2020 márciusában az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság sürgősségi felhasználási engedélyt adott ki, amely lehetővé tette a hidroxiklorokin készletezését, valamint forgalmazását és használatát bizonyos Covid-19-ben szenvedő kórházi betegek esetében.

Az év elején a Biomedicine & Pharmacotherapy szakfolyóiratban közzétett tanulmány szerint

a hidroxiklorokvint szedők 11 százalékkal nagyobb valószínűséggel haltak meg Covidban.

A tanulmány visszavonását követően a Francia Farmakológiai és Terápiás Társaság közleményt adott ki, mely szerint a tanulmány „egyértelmű példája a tudományos visszaélésnek, amelyet az adatok manipulálása és az eredmények értelmezésének elfogultsága jellemez, és amelynek célja a hidroxiklorokvin hatásosnak való téves bemutatása”.