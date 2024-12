Az amerikai lap megfejtette: a magyar kormány „erőd-nacionalizmust” épít

Nyitókép: Giorgia Meloni üdvözli Orbán Viktort Rómában 2024. december 4-én fotó: Andreas SOLARO / AFP

A The New York Times véleménycikkének írója szerint a hidegháború utáni liberális világrend leáldozóban: ha Amerika egyik legfontosabb demokratikus szövetségesénél, Dél-Koreában is megtörténhet, hogy az államfő hadiállapot kihirdetésével akar puccsot végrehajtani, akkor ez már a vég.

Ross Douthat írásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a liberális demokráciákat nem megdöntik, hanem

maguktól átalakulnak olyan vegyes rendszerekké, amelyek működésében a liberális és poszt-liberális jegyek vegyesen vannak jelen.

Ilyen államberendezkedés, az ún. „erőd-nacionalizmus” jött létre Orbán Viktor Magyarországán, ahol a populista jobboldali párt irányította rendszer célja a nemzeti identitás és kultúra, az etnikai, nyelvi és vallási sajátosságok megőrzése és védelme. Ezt a bevándorlás éles korlátozásával és az államhatalom kulturális konzervatív célokra való felhasználásával érik el.

Ez a modell elutasítja a nyitott határokat és a multikulturalizmust, az irányított demokrácia felé hajlik, hiszen

szabad választásokat tartanak, de azon az egyetlen domináns párt győzedelmeskedik.

A magyar mellett ilyen rendszer kiépítésén dolgozik Giorgia Meloni pártja Olaszországban, a Jog és Igazságosság Párt Lengyelországban, vagy egy kisit másképp a jobboldali Izraelben.

Az „erőd-nacionalizmus” hívei azzal érvelnek, hogy ők csak a szuverenitás és a nemzeti identitás helyreállítására törekszenek, megpróbálják újraéleszteni Charles de Gaulle nacionalizmusát, a bevándorlás ellenzésével csak

a belső szabadságot veszélyeztető elemek, a szükségtelen etnikai, vallási és piaci feszültségek megelőzését akarják végrehajtani.

Azzal érvelnek tehát, hogy magát a liberalizmust, az egyéni, kisebbségi jogok, a tolerancia, a vallás- és szólásszabadság fenntartását is csak ezen az úton lehet megőrizni az iszlamista fanatikusoktól, a demokrácia ellenségeitől.

Míg a nyugati világ egyes államai ebbe az irányba haladnak, addig

Amerika a „szélesre nyitott republikanizmus” rendszerét építi, amely szabadabb, mint Nagy-Britannia, és nyitottabb a világra, mint Magyarország,

ugyanakkor hiányoznak belőle a konszenzusokat érvényesítő mechanizmusok.