A jobboldali magyar külpolitika minden korábbinál kézzelfoghatóbb eredményeket hoz a magyar embereknek

Kevés nap telik el itt, Európa szívében anélkül, hogy a hírfogyasztó magyar ne futna bele egy

„A Miniszterelnök úr már megint csak a külfölddel van elfoglalva” vezérfonalú írásba, politikai nyilatkozatba.

Ugyan minek is egy 9,5 millió lakosú, közepes területű, körbezárt, súlyos történelmi terheket cipelő országnak bármibe is beleütni az orrát, ami e csodálatos, a Kárpátok közé bezárt vidék határain kívül történik? Babits is megmondta: cselekvéssel általában csak rontani tudunk helyzetünkön. Egész történelmünk arra tanít, hogy amikor valamit akartunk, általában egy kis részünket elveszítettük: területünkből, jövőképünkből, magunkból. Rossz időzítés, elhibázott lépések, történelmi szükségszerűség.

„A legjobb külpolitika tehát a belpolitika” – így dübörög a víziók nélküli kishitűség magnója.

Ne akarjatok többet, ne akarjatok túl sokat, legyetek kicsik, igazodjatok a korszellemhez, legyenek ötleteitek, de ne túl ambíciózusak, dőljetek hátra, mondjatok nemet a nagy mutatványokra, és ha valaki többet akar, ne bízzatok benne!

A „merjünk kicsik lenni” gondolkodás talán a rendszerváltoztatás óta eltelt mintegy 35 évben érhető tetten leginkább politikai kultúránkban. Ez a megközelítés táplálja azokat a kritikákat, amelyek a magyar jobboldal minden nemzetközi lépésében jó esetben csak hibát és pénzkidobást, rossz esetben a hagyományos szakpolitikai területek tudatos háttérbe szorítását, valamiféle összeesküvést, vagy cselszövést látnak és láttatnak.

Történik mindez annak ellenére, hogy a magyar külpolitikának az elmúlt mintegy 15 évben elért eredményei elvitathatatlanok:

Magyarország kapcsolatrendszere bővül, lehetőségeink, mozgásterünk szélesedett, a nemzetközi politika térképén hazánk, méretéhez képest lényegesen nagyobb súllyal jelenik meg. A világ odafigyel a magyar miniszterelnök szavaira, aki csak idén számtalan alkalommal tárgyalt meghatározó hatalmak vezetőivel, és akinek vízióival, Európa és a világ jövőjéről alkotott elképzelésével nem mindenki ért egyet, de mindenki tiszteli azokat.