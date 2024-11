Trump visszatérése felerősíti Orbán Viktor befolyását a konzervatív lap szerint

Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP

Chadwick Hagan amerikai író a The European Conservative-ba írt véleménycikkében kifejtette, hogy a nyugati világ egységes konzervatív mozgalma már nem csupán egy vágy. Már küszöbön áll egy valódi pánkonzervatív mozgalom, a konzervatív politikák és vezetők transznacionális összefogása, amely elkötelezett a gazdasági erő, a kulturális szuverenitás és az egyéni szabadság mellett.

Donald Trump újraválasztása katalizálhatja ezt a mozgalmat,

és megteremtheti az alapját egy egységes nemzetközi konzervatív menetrendnek.

Ebben a folyamatban már érzékelhető, hogy az országok egyre inkább eszmét cserélnek egymással: Magyarország bevándorlással, a kultúra megőrzésével és nemzeti identitással kapcsolatos politikája modellé vált az amerikai konzervatívok számára, és mindazoknak, akik a kulturális integritás megőrzésére és a gazdasági rugalmasság előmozdítására összpontosítanak.

Ez az összehangolódás kritikus jelentőségű,

mivel Trump visszatérése valószínűleg felerősíti Orbán Viktor magyar miniszterelnök befolyását,

és őt más hasonlóan gondolkodó vezetőkkel együtt a konzervatív újjáéledés élére helyezi. Trumphoz hasonlóan Orbán is ellenállt a nem választott bürokraták heves támadásainak, akik mumusként állították be őt; kitartása azonban most igazolódik – írja a lap.