Trump felhívta Putyint: ezt kérte a megválasztott amerikai elnök az orosztól

Donald Trump megválasztott amerikai elnök csütörtökön telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – számolt be a The Washington Post. A lap információi szerint a beszélgetést Trump floridai birtokáról folytatták le, de a hívás hírét csak most hozták nyilvánosságra. A The Washington Post egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, hogy

Trump arra kérte Putyint, ne fokozza az ukrajnai háborús helyzetet.

Az amerikai elnök egyúttal hangsúlyozta Washington jelentős katonai jelenlétét Európában, és nyomatékosította, hogy ez a jelenlét továbbra is komoly tényező marad. A beszélgetés során a két politikus főként az európai kontinens békéjéről tárgyalt. Trump kifejezte hajlandóságát arra, hogy a jövőben további egyeztetésekre is sor kerüljön Putyinnal, különösen az „ukrajnai háború mielőbbi megoldásáról” szóló tárgyalások érdekében.

Egyes források szerint Trump felvetette annak lehetőségét is, hogy egy Oroszország számára kedvező megállapodás születhessen. E szerint Oroszország megtarthatná az elfoglalt ukrajnai területek egy részét, bár a részletek egyelőre tisztázatlanok.

Trump az NBC-nek adott nyilatkozatában elmondta, hogy a választások óta mintegy 70 világvezetővel beszélt, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akinek a hívásához Elon Musk is csatlakozott.

Emellett a megválasztott amerikai elnök a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort is felhívta.

Orbán azon első vezetők közé tartozott, akikkel Trump kapcsolatba lépett, ezzel is hangsúlyozva Magyarország fontosságát. Korábban Trump elnökválasztási kampányában kijelentette, hogy ha megválasztják, azonnal véget vet az ukrajnai háborúnak. A pontos terveit azonban még nem fedte fel, így továbbra is kérdéses, hogyan kívánja elérni ezt a nagyszabású célt.

