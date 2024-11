Tíz reménytelen év és Románia: ezt hagyja maga után Klaus Iohannis elnök

Nyitókép: Christophe Gateau / AFP

***

Románia tíz évvel ezelőtt hatalmas lelkesedéssel választotta meg államfőnek Klaus Iohannist, egy olyan vezetőt, akiben az ország tömegei a korrupció és káosz legyőzőjét látták. A szász származású elnök, aki korábban polgármesterként igazgatta Nagyszebent, az egykori szász városka rendjét és „jó munkát” ígért, mára mégis a reményvesztettség, a közöny és a politikai bizalmatlanság szimbólumává vált.

A valóság nem hagy kétséget: a reformok helyett hatalmi játszmák, a demokrácia helyett pedig a titkosszolgálatok árnyékában megerősödő hatalom írta Iohannis örökségét.

A román Recorder oknyomozó portál egy kétórás videóban számol be Iohannis elnökségének tíz évéről, amely nemcsak az elmúlt évtized politikai drámáját mutatja be, hanem egy nemzet kollektív csalódását is. A beszámoló már az első perceiben világossá teszi: a 2014-ben még őszinte reményekkel és reformígéretekkel indult elnökség mára a bizalmatlanság és közöny korszakává vált. Az átláthatóságot és demokráciát hirdető Iohannis az ígéretek helyett egy centralizált, a titkosszolgálatok befolyása alatt álló rendszert épített ki, amely újabb sötét fejezetet nyitott Románia történetében.

Amikor Iohannis 2014-ben elnök lett, merész ígéretekkel vágott bele a ciklusba. A korrupció felszámolását és egy meritokratikus, vagyis érdemalapú rendszer bevezetését ígérte, egy átláthatóbb és hatékonyabb kormányzás képét vázolta fel. A választók azt remélték, hogy a fejlett Nagyszeben mintájára az egész ország megújulhat.

De a tízéves mérleg eredménye igen szerény: a demokratikus fejlődés helyett Románia egy látszólag stabil, de valójában központosított rendszerré alakult, ahol a politikai elit és a titkosszolgálatok hálózata dominál.

A Recorder videó középpontjában a Colectiv-klub 2015-ös tragédiája áll, amely nemcsak egy egész országot sokkolt, hanem Klaus Iohannis elnökségének egyik legmeghatározóbb eseménye lett.

A tűzesetben hatvannégy fiatal vesztette életét, és a tragédia fájdalmasan rávilágított a román állami intézményekben uralkodó korrupcióra és hanyagságra.

A klub működési engedélye és biztonsági szabályzatai súlyosan megsértették a törvényeket, a tűzvédelmi előírásokat megvesztegetéssel intézték el. Ez a tragédia az állami rendszer rothadását leplezte le, ami országos tüntetéseket váltott ki. A román polgárok az utcára vonultak, követelve a felelősök elszámoltatását és a közélet gyökeres reformját.