Nem várt fejlemény: 24 ezer milliárd forintot hozott valakiknek Trump győzelme

Az Amazon alapítója, Jeff Bezos sem panaszkodhat. Miután a sokak által bírált döntését meghozta, miszerint nem áll be Kamala Harris mögé a The Washington Postot is magába foglaló médiaportfóliójával, vagyona a részvénymozgásoknak hála 7,1 milliárd dollárral gyarapodott, ami 2700 milliárd forintnak felel meg.