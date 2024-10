Bezos, Musk és a többiek: ezért szállnak be a milliárdosok az amerikai választásba

Nyitókép: RYAN COLLERD / AFP



Minden amerikai választáson nagy szerepet játszanak a kampányokat támogató milliárdosok. 2024-ben is dollármilliók ömlöttek a két jelöltre – írja a washingtoni székhelyű Hill.

Mint a portál cikke rámutat: már több befolyásos milliárdos is részt vett az amerikai elnökválasztási kampányban: Elon Musk, a Space X és a Tesla vezetője Donald Trumpot támogatja, és igen sok múlik neki a választáson. De

hatalmas összegeket költött Bill Gates is, aki 50 millió dollárt adományozott egy Kamala Harrist támogató non-profitnak.

Ezeknek a milliárdosoknak komoly gazdasági érdekeik vannak politikában, az elektromos járművek támogatásától kezdve a jövedelmező katonai szerződéseken át az Igazságügyi Minisztérium trösztellenes intézkedéseiig.

Musk Trump mellett

Musk korábban bírálta a Biden-Harris-kormány elektromos járművekre vonatkozó adókedvezményeit, amelyek szerinte jobban segítik versenytársait, mint a Teslát. A Biden féle adókedvezmény nem vonatkozott a nem-amerikai gyártású elektromos járművekre, és a Tesla autóit nagyrészt nem Amerikában gyártják.

A Hillnek nyilatkozó szakértők szerint nagy szerepe van Musknak abban, hogy Trump már nem szidja állandóan az elektromos járműveket.

Elon Musk másik nagy cége a Space X több mint 15 milliárd dolláros szerződést kötött a védelmi minisztériummal és a NASA-val.

A The New York Times ebben a hónapban arról számolt be, hogy Musk vállalatai legalább 20 kormányzati vizsgálat vagy felülvizsgálat célpontjai voltak, amelyek a fogyasztók biztonságától kezdve a környezetvédelmi aggályokig terjedő kérdésekkel kapcsolatosak.

Trump nem mondta, hogy Musk milyen pozíciót tölthet be a kormányában, de a dél-afrikai születésű vállalkozó várhatóan nagy befolyással bír majd, ha Trump visszatér a Fehér Házba.

Középen toporgó Bezos

A kampány alatt Jeff Bezos is reflektorfénybe került, miután az Amazon alapítója úgy döntött, hogy a tulajdonában levő Washington Post nem fogja hivatalosan egyik jelöltet sem támogatni.

Bezos a Post által közzétett esszéjében kifejtette, hogy az ilyen támogatások „az elfogultság és a függetlenség hiányának látszatát keltik."

A döntés kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy Bezos pénzügyi érdekei befolyásolták-e azt a döntést, hogy nem akar harcba szállni Trumppal, tekintve, hogy nagy esélye van a győzelemre.

Az Amazon Web Services 2021-ben 10 éves, 10 milliárd dolláros szerződést kötött a Nemzetbiztonsági Ügynökséggel, 2022-ben pedig a Védelmi Minisztériummal kötött szerződést.