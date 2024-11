Nyitókép: Dilara Irem Sancar / ANADOLU / Anadolu via AFP

„Ha ugyanis Donald Trump partnerként tekint rájuk, akkor Európa többé nem alá-, hanem mellérendelt szereplő lehet az Egyesült Államok mellett politikai és gazdasági értelemben is. Persze ehhez kell az is, hogy Brüsszel magára találjon és meg tudja fogalmazni, hogy mit is akar tulajdonképpen elérni a XXI. század változó viszonyai között? Erre a kérdésre ma úgy tűnik, hogy a fősodorhoz tartozó pártoknak nincs egyértelmű válasza. Az új jobboldalnak ugyanakkor egyre kiforrottabb programja van, amely mentén újra naggyá lehet tenni Európát – Amerikához hasonlóan.

Ehhez ugyanakkor még egy dolog kell, méghozzá a háború lezárása. Donald Trump békét ígért, ami persze nem lesz egyszerű. Ugyanakkor, ha valakitől, akkor tőle mindenképpen hitelesen hangzik egy ilyen mondat, hiszen hosszú idő után ő volt az első elnök, akinek a ciklusa alatt – 2016 és 2020 között – az Egyesült Államok nem indított új háborút. Trump sem fog egy nap alatt békét teremteni, ugyanakkor vezetésével a világ elindulhat a megoldás irányába. Főleg akkor, ha elnökként támaszkodik a békepárti európai vezetők – például Orbán Viktor – javaslataira, aki testközelből látja, hogy mi történik a szomszédos országban.

Egy második Trump elnökség tehát létfontosságú lenne Európa biztonsága és gazdasága szempontjából is, hiszen a háború vége azt is jelentené, hogy a magyar és az Uniós növekedési kilátások is javulhatnának.

Sok múlik most az amerikaiak döntésén, holnap ilyenkor pedig remélhetőleg már mi is okosabbak leszünk.”