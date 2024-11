Lemondott a szerb tárcavezető az újvidéki tragikus baleset miatt

Nyitókép forrása: NENAD MIHAJLOVIC / AFP

„Még aznap felajánlottam a lemondásomat, amikor a baleset történt, és erről a köztársasági elnököt is tájékoztattam” – mondta könnyeivel is küszködve hétfői sajtótájékoztatóján Goran Vesić szerbiai közlekedési, építésügyi és infrastruktúra-fejlesztési miniszter. Jelezte, kedden hivatalosan is beadja lemondását.

Hangsúlyozta viszont, nem vállalja a felelősséget a 14 ember haláláért, mert nekik nincs felelősségük a pénteki tragédiában, amikor is leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete.

„Biztos vagyok benne, hogy az ügyészség is ezt fogja megállapítani. A lemondást felelős emberként nyújtom be, hogy példát mutassak, létezik erkölcsi felelősségvállalás” – jelentette ki Vesić, rámutatva arra, a minisztérium nem befolyásolta a vasútállomás felújításával kapcsolatos munkálatokat, ezért nem tartják magukat felelősnek. Egyúttal felszólította az ügyészséget, állapítsa meg, ki a felelős.