Egyetlen Bizottságot sem utált még annyira az Európai Parlament, mint Ursula von der Leyenét

De valójában még ennél is szűkebb az a többség, mert volt 4 biztosejlölt – Henna Virkkunen, Christophe Hansen, Roxana Mînzatu and Andrius Kubilius – akik egyben EP-képviselők is, és mivel az uniós szabályok szerint ez nem számít összeférhetetlenségnek, ők is szavazhattak a bizottság elfogadásáról, és – minő meglepetés! – szépen meg is szavazták saját magukat.