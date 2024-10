Világjárványra figyelmeztet a magyar szakértő

Nyitókép: SONNY TUMBELAKA / AFP

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint Afrikában folyamatosan emelkedik a majomhimlős esetek száma. Rusvai Miklós víruskutató arra figyelmeztet, hogy ha a világ nem megfelelően módon kezeli a helyzetet, az globális járványhoz is vezethet.

A két évvel ezelőtti járvány során a világ 117 országában közel százezer ember fertőződött meg, és körülbelül kétszázan haltak bele, mindezt a majomhimlő vírusának gyengébb változata okozta

– mondta a szakértő az InfoRádióban.

A majomhimlő új, virulensebb változata jelenleg főként Afrika középső részén terjed. Rusvai szerint a halálozási arány jelentősen megnőtt, míg korábban egy százalék alatt volt, mostanra már 7-10% között mozog. Ez különösen aggasztó annak fényében hogy kontinensen az egészségügyi ellátás amúgy sem túl erős lábakon áll.

Küszöbön a világjárvány

A szakértő szerint, ha nem kezeljük megfelelően a helyzetet „akár világjárvány is lehet belőle”. Ez elmondása szerint ez részben az afrikai éhezés kezelésével is összefügg. „A vírus helyi terjedése biztosított, és a világ is rosszul kezeli, vagy kezelheti a járványt” – fogalmazott.

Ahogy lapunk korábban már megírta, a majomhimlő ellen már létezik vakcina, amely a fekete himlő ellen is használható. Néhány százezer adag már el is jutott az érintett afrikai országokba. Rusvai figyelmeztetett:

ha a fejlett világ most nem osztja meg a vakcinákat, és a helyi hatóságok nem kezelik az egészségügyi rendszert sújtó problémákat, a járvány világméretűvé válhat.

A betegség lappangási ideje akár tíz nap is lehet, ami megnehezíti a gyors felismerést.

Rusvai továbbá hangsúlyozta, hogy a fertőzés terjedésének megakadályozásában kulcsfontosságú a kontaktkutatás, a házi karantén, valamint a gócoltás, vagyis a fertőzöttek közvetlen környezetének immunizálása.