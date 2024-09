Megvan a majomhimlő elleni első vakcina

Nyitókép: Glody MURHABAZI / AFP

Az Egészségügyi Világszervezet jóváhagyta a Bavarian Nordic mpox vakcináját. Ez az első oltás, amelyet az eddig 643 ember halálát okozó járvány elleni küzdelemre engedélyeztek – számolt be a Politico. A vakcinát 18 év felettiek számára két adagos formában engedélyezték, de a WHO szerint csecsemők és gyermekek, valamint terhesek és legyengült immunrendszerű emberek esetében is alkalmazható, amennyiben az előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat.

A WHO ajánlja az egyadagos alkalmazást is, ha a készletek korlátozottak, de hangsúlyozza a biztonságosság és a hatékonyság ellenőrzésének szükségességét. A Bavarian Nordic csütörtökön közölte, hogy

a következő 12-18 hónapban „további 50 millió adagot” tud szállítani, „a hatósági engedélyektől és a kereslettől függően” – a korábban bejelentett 13 millió adagon felül, 2025-ig.

„A jelenlegi körülmények 13 millió adagot biztosítanak a jövő év végéig” – mondta Rolf Sass Sørensen, a befektetői kapcsolatokért felelős vezető.