Vera Jourová nagy beismerése: Fáj a szívem, de nem küldhetünk pénzt a magyaroknak

Vera Jourová, az Európai Bizottság hamarosan távozó alelnöke az Euractivnak azt mondta, szívfájdalom volt számára kezelni a lengyelországi jogállamisági vitákat.

Az interjúban úgy fogalmazott,

Magyarország elsősorban fejfájást okozott neki, de a szíve is fájt, amiért nem küldhetett pénzt a magyaroknak.

Jourová szerint addig nem is kaphatnak pénzt, amíg nem foglalkoznak „eleget” a korrupció elleni küzdelemmel. Hozzátette, azért is jelentett szívfájdalmat neki ez a szituáció, mert nem mindenki szavazott Orbán Viktorra, de az uniós források segíthetnék a magyarokat – ez akár azt is jelenthetné, hogy az alelnök csak a nem Fidesz-szavazókat támogatná, ha tehetné.

Szijjártó Péter korábban úgy fogalmazott a cseh politikusról, hogy súlyos hungarofóbiában szenved, és lenézi a magyar embereket.