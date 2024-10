Riadót fújt a német lap Orbán miatt – ezzel a húzással valóban véget érhet a háború

A német lap itt azonban nem állt meg. Mint a portál kapcsolódó cikkéből kiderül: nehezményezik azt is, hogy Orbán Viktor soros elnökként a nyár folyamán ellátogatott Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, arról viszont egyáltalán nem tesz említést, hogy a kormányfő a másik háborúban álló országba, Ukrajnába is ellátogatott, ahol Volodimir Zelenszkij elnökkel is tárgyalt.

Riadót fújt a lap

A német lap a fentiek kapcsán mindenesetre arra a következtetésre jutott, hogy ha az Egyesült Államok nem tudja továbbra is támogatni Ukrajnát, akkor a megtámadott ország komoly pénzügyi nehézségek elé nézhet. A portál szerint ez ráadásul ugyancsak Donald Trumpnak kedvezhet, aki a Süddeutsche Zeitung szerint akkor tudna eredményesen közvetíteni a háborúban álló felek között, ha Ukrajna kapitulációra kényszerülne.

Az Egyesült Államok volt elnöke számos alkalommal beszélt már róla, hogy minél hamarabb szeretné megoldani az orosz–ukrán háborút,

sőt annak is hangot adott már, hogy amennyiben 2020-ban is őt választják meg az USA elnökének, akkor ez a háború ki sem tört volna – mutat rá a lap.

***