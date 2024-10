Óriási a felháborodás: dán tengerészekre lőtt gépfegyverrel a nigériai kalóz, megsebesült, most Dánia befogadta és még fizet is neki

Nyitóképünk illusztráció, "Szerencsés Frances" kevésbé szerencsés kollégájával, aki nem dán, hanem kínai hajóra támadt ugyancsak 2021-ben. Forrás: PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Ha van amerikai álom, akkor a dán álom receptje valami ilyesmi lehet: legyél nigériai kalóz, és támadj meg egy dán hajót! Így is, úgy is jól jársz, hiszen ha sikerül a támadás, a zsákmány és a túszokért kapott dollármilliós váltságdíjakból meg is gazdagodhatsz. De akkor se búslakodj, ha pórul jártál, hiszen a dán állam, pontosabban a dán adófizetők majd kisegítenek!

Ez utóbbi történt a „Lucky Frances” (Szerencsés Frances) néven közismertté vált nigériai kalózzal, aki társaival egy dán fregattra támadt még 2021-ben. Az Esbern Snare nevű hajóra Nigéria partjainak közelében, a Guineai-öböl nemzetközi vizein rontottak rá, gépfegyverrel tüzelni kezdtek a hajóra, majd létrákon megpróbáltak felmászni rá. Mindez nem bizonyult túl jó ötletnek, a hajó ugyanis egy hadihajó volt, képzett, felfegyverzett tengerészekkel a fedélzetén.

A dánok pedig nem hagyták magukat, tűzharcban alaposan odapörköltek a nigériaiaknak, akik közül négyet le is szedtek, hatot pedig fogságba ejtettek. Ez önmagában még nem lett volna akkora hír, inkább csak a helyi sajtót érdekelte.

Az Esbern Snare Dánia legnagyobb harci hajói közé tartozik, ezt sikerült megtámadniuk a nigériai kalózoknak

Forrás: Wikipedia

Azonban a kalózok egyike volt az említett Frances, akit, miután a másik ötöt a kapitány felpakolta egy gumicsónakra, és – mivel érthető okokból egyik ország sem kívánta befogadni őket – szélnek, vagyis víznek eresztette, a fedélzeten tartott. Frances ugyanis súlyos sérüléseket szenvedett, így amputálni kellett a lábát, a műtétet egy ghánai kórházban végezték el rajta. Ezután Dániába szállították, ahol rendes kórházi kezelést kapott.

A csavar itt keletkezett a történetben, a Newsweek ugyanis megírta,

hogy a férfi dániai tartózkodása alatt menedékjogért folyamodott, egészségi állapotára hivatkozva.

Az ügye a Telegraph által idézett forrás becslései szerint az orvosi számlák nélkül is eddig mintegy 4,2 millió dán koronába, mintegy 225 millió forintba kerültek. Egyébként irgalmatlan pénzekért egy csúcskategóriás műlábat is előirányoztak neki.

S ugyan a dán bíróság bűnösnek találta a támadás miatt, egészségi állapota miatt csak felfüggesztett börtönbüntetést kapott, sőt: a menekültstátuszt is megkapta. Ráadásul a Daily Mail szerint még volt mersze kártérítésért folyamodni.