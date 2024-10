Közös erővel a jobboldali fordulatért

Kiemelt jelentőségű dátum idén október 9-e, Orbán Viktor ekkor ismerteti a Brüsszel által mindenhol csak gáncsolt magyar elnökség programját az Európai Parlamentben. Abban az intézményben, amely a brüsszeli globalisták egyik védőbástyája és a hazánk elleni politikai boszorkányüldözés egyik fő letéteményese. Ez az a hely, ahol az európai jobboldal legjelentősebb erejét, a Patrióták Európáért frakciót egyszerűen karanténba helyezték. Az is nyílt titok, hogy a miniszter­elnök szavaira a globalisták magyarországi jelöltjeként parádéztatott Magyar Péter is kap majd reagálási lehetőséget, hogy az általa régóta óhajtott közvetlen vitahelyzetbe hozzák, ezzel is hangsúlyozva kihívószerepét. Ide azonban kevés lesz a közmédiában mutatott teljesítmény – monoton hangon felmondani a betanult ChatGPT-szöveget –, legalábbis anélkül, hogy csúnyán megégetné magát.