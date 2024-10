Jön Moldova választása Kelet és Nyugat között

Nyitóképen: a nyugatos kormány ellen tüntetők a moldáv fővárosban (MIHAILESCU / AFP)

Az elnökválasztás első fordulója és az ezzel egy időben tartott EU-s népszavazás után vasárnap kerül sor a moldovai elnökválasztás második fordulójára.

Az első fordulóban a jelenlegi, EU-párti elnök, Maia Sandu a voksok 42 százalékát gyűjtötte be, míg a második helyen a szocialisták által támogatott Alexandr Stoianoglu futott be 26 százalékkal. Ezzel e két politikus jutott be a választás második fordulójába.

Moldova választási térképén jól látszik, hogy az ország centruma, kivált a főváros, Kisinyov környéke Sandut támogatta, míg Stoianoglu Moldova északi, keleti és déli peremvidéken tudott győzni.

Mint arról lapunk is beszámolt korábbi cikkeinkben,

Moldova évtizedek óta hánykolódik a keleti és a nyugati érdekszféra között.

A Szovjetunió korábbi tagállama a függetlenség elnyerése óta keresi a helyét. A lakosság nagy részét kitevő moldávok gyakorlatilag románok, ám moldávnak tartják magukat: a moldávok identitása, önképe az ország sorsát meghatározó, érzékeny téma. Ugyanakkor az országban nagy számú ukrán, orosz és gagauz kisebbség él, és rájuk is építve van egy hagyományos oroszbarát tábor is az országban. Moldova keleti peremvidékét pedig Transznisztria alkotja, amely évtizedek óta rendezetlen helyzetű, a szovjet hadsereg maradékának hatalma alatt álló terület.

Moldova jelenleg, Maia Sandu elnöksége alatt nagy lépéseket tett a nyugati integráció irányába: Sandu és szövetségeseinek célja az ország EU-csatlakozása. De az oroszpárti erők is aktívak az országban, a választás előtti kampány során mindent megtettek saját jelöltjeik helyzetbe hozásáért, még szavazatvásárlással is nyíltan házaltak.

Mint korábbi cikkünkbe írtuk: politikai térképet nemcsak a pártok és ideológiák közötti harc rajzolja ki. Moldova közéletében továbbra is jelentős szerepet játszanak az oligarchák, különösen Ilan Shor.

Az oroszpárti oligarcha fejenként 29 dollárt (10 ezer forint) ígért a választóknak,

ha regisztrálnak a kampányába, és még többet ígért azoknak, akik nemmel szavaznak az EU-tagság alkotmányba foglalására. Shor huszon­éves bankvezetőként a fő szervezője volt annak a csalásnak, amelyben egymilliárd dollárnyi összeg tűnt el a moldáv bankrendszerből. 2017-ben hét és fél évnyi börtönre ítélték, 2019-ben szülőhazájába, Iz­­ra­el­be menekült, a moldovai bíróság a távollétében súlyosbította az ítéletet tizenöt évre. Jelenleg Oroszországban él, és az állampolgárságot is megkapta.