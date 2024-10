Így néz ki az elnökválasztási este menetrendje Amerikában, mutatjuk, mikor érdemes figyelni!

2016-ban körülbelül washingtoni idő szerint éjjel 2:30-kor vált világossá (nálunk reggel 8:30), hogy Trump győzni fog, miután Pennsylvania és Wisconsin is az ő oldalára állt.

Joe Biden a választások másnapján, 2020. november 7-én délelőtt, ottani idő szerint 11:25 körül (nálunk délután 17:25-kor) vált valószínű győztessé, amikor bejelentették, hogy Pennsylvaniában is vezet.

Látható, hogy valójában az amerikai választás eredménye magyar idő szerint nem a választások estéjén, még csak nem is az éjszakáján, hanem valamikor másnap dől el, akár hajnalban, akár nap közben, akár este felé.

A számlálás általában a nagyvárosok miatt húzódik el, azaz egy-két megyére kell koncentrálnunk – ezek azonban általában azok a külvárosi megyék, amelyek el is dönthetik az elnökválasztást. Ráadásul míg a vidék sokfelé repubikánus, a nagyvárosok a republikánus tagállamokban is a demokratákhoz húznak, s mivel lakosságuk létszámban kiegyensúlyozza a nagy területet gyéren lakó vidékieket, ezért át is billenthetnek egy-egy tagállamot.

2020-ban a 2016-os tapasztalatok alapján a következő megyékre figyeltek kiemelten az elemezők. Floridában a Tampa városát magában foglaló Hillsborough megye, illetve az ettől északra fekvő Hernando megye izgalmas. Georgiában a főváros Atlanta külvárosának számító Cobb és Gwinnett megyéket érdemes külön figyelni. Észak-Karolinában a Raleigh városát magába foglaló Wake megye és a Charlotte városát magába foglaló Mecklenburg megye izgalmas. Michiganben a Grand Rapids városát magába foglaló Kent megye emelkedik ki. Pennsylvaniában, amit talán a legfontosabb billegő állam, a vidéki Beaver megyét figyelték 2020-ban. Arizonában a Phoenix városát is „tartalmazó” Maricopa megye az izgalmas, Wisconsinban Milwaukee megye, benne az azonos nevű várossal.