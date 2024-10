Botrány: Zelenszkij jobbkeze segített megúszni kollégáinak a frontot

Nyitókép: Mark Schiefelbein / POOL / AFP

Benyújtotta lemondását Ukrajna főügyésze, Andrij Kosztyin – jelenti a Euronews. Erre azután került sor, hogy az ukrán biztonsági tanácsban is téma lett az állami tisztviselők hamisított rokkantsági igazolásainak ügye.

A rokkantsági igazolással Ukrajnában meg lehet úszni a sorozást, miközben az ezzel nem rendelkező, katonakorú férfiakat piacokról és uszodákból is összeszedik, hogy a frontra dobják őket. Emellett a rokkantsággal segély is jár.

„Volodimir Zelenszkij ukrán elnök álláspontját teljesen helyesnek tartom nem csak annak kapcsán, hogy semmissé tegyünk minden jogellenes döntést a rokkantság megítélése, a megfelelő rokkantnyugdíj-kifizetések és más segélyek kapcsán, hanem annak kapcsán is, hogy világos törvényhozási és szervezeti változásokat vezessünk be, és a személyi felelősség is helyénvaló” – írta lemondó nyilatkozatában Kosztyin. A főügyész múlt héten került tarthatatlan politikai helyzetbe, amikor kiderült, hogy Ukrajna egy nyugati régiójában, a Hmelnickiji területen közel ötven ügyész kapott rokkantsági igazolást. A Kosztyin által elrendelt belső vizsgálat során fény derült arra, hogy

csak a Hmelnickiji területen az ügyészek 61 százaléka (!) rendelkezett rokkantsági igazolással.

Zelenszkij elnök emellett felszólította kormányát, hogy reformálják meg a rokkantság megállapításának rendszerét, és 2024 végével oszlassák fel az ezt jelenleg végző egészségügyi bizottságokat. „Százával vannak egyértelműena alaptalan rokkantságok” a köztisztviselők között – fogalmazott az elnök. Az ukrán belső titkosszolgálat, az SzBU szintén jelezte, hogy 2024-ben az egészségügyi bizottságok 64 tagját vonták bűnügyi nyomozás alá, kilenc már a perén is túlvan, őket el is ítélték.

Andrij Kosztyin 2022-ben került a főügyészi posztra. Már akkor is feltűnést keltett, hogy a leendő főügyész

az elnök pártja, a Nép Szolgája párt színeiben parlamenti képviselő.

Zelenszkijnek egyébként is szokása, hogy politikai lekötelezettjeit nevezze ki főügyésznek. Kosztyin elődje, Irina Venegyiktova is a Nép Szolgája parlamenti képviselője volt (most nagykövet Svájcban); Zelenszkij első főügyésze, Ruszlan Rjabosapka pedig az elnöki hivatal helyettes vezetője volt főügyészi kinevezése előtt.