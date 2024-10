Áprilissal ellentétben azonban most tényleg valódi háború fenyeget. Mint már említettük, a Hezbollah Irán legerősebb fegyvere, azonban szétzilálva Izrael szempontjából ma jóval kisebb fenyegetést jelent, mint akár egy hónappal ezelőtt. Sőt, a Hezbollah fenyegetésének csökkentésével Jeruzsálem egy közvetlen iráni-izraeli háború legfőbb akadályát is félretolta: itt a lehetőség, hogy a fő kihívóra, stratégiai ellenségére, Iránra és a nukleáris programjára csapást mérjen. Az elrettentés helyreállításának logikájából kiindulva ezen az úton végig fognak menni. Ráadásul Netanjahunak van egy belpolitikai kényszere is, amely ugyanebbe az irányba mutat – ő most a történelmi örökségéért is harcol és siker esetén úgy vonulhat be az izraeli vezetők panteonjába, mint aki évtizedekre biztonságba helyezte a zsidó államot. A csillagok együtt állásának – és valószínűleg Netanjahu taktikai érzékének is – köszönhetően ez az ablak épp az amerikai elnökválasztás előtti egy hónapban nyílt ki és november 5-ig nyitva is maradhat. Washington keze a kampány miatt részben meg van kötve, a kibontakozó háborús eszkaláció pedig rosszabbul nem is jöhetne a Izrael-ellenes progresszív szárnya miatt megosztott demokratáknak, ellenben kiválóan alátámasztja Trump narratíváját a háborúkba sodródó adminisztrációról.

Ugyanez a szituáció iráni szemszögből nézve viszont katasztrofálisan fest: az elmúlt évtizedek módszeresen felépített stratégiájából szinte minden veszni látszik a térségbeli iráni szövetségi rendszer elemeinek – a sakktábla iráni bábuinak – lesöprésével, amelyek eddig biztosítékul szolgáltak egy közvetlen izraeli támadás ellen. Ezért bár Teherán kerülné a háborút, de stratégiai értelemben nincs más választása, mint hogy belevágjon, hiszen nem nézheti ölbe tett kézzel a Hezbollah módszeres felszámolását. Október 1-jén ezért mért az áprilisnál jóval komolyabb rakétacsapást Izraelre, ezúttal nagy hatóerejű ballisztikus rakétákkal.

ESZKALÁCIÓS LÉTRA

Bár az irániak ismét kalibrálni igyekeztek az izraeli viszontválaszt (azt remélve, hogy az amerikaiak újfent nyomást gyakorolnak majd az izraeliekre), a fenti logika mentén már minden bizonnyal túljutottunk a kritikus ponton és a háború nem elkerülhető. Bár a két országot elválasztó távolság és a köztes államok miatt Izrael lehetőségei is korlátosak, így is súlyos károkat tud okozni Irán stratégiai infrastruktúrájában, nukleáris programjában, szövetségi rendszerében és nimbuszában ahhoz, hogy azokat hosszú évekbe teljen visszaépíteni. Az ősi törvény pedig úgy szól, hogy aki időt nyer, életet nyer. Amennyiben az izraeli válaszcsapás megindul, a lehetséges célpontok között első helyen katonai jellegűek, légvédelmi és parancsnoki elemek szerepelhetnek, esetleg célzott likvidálásokra is sor kerülhet. Ezekkel komoly, de nem stratégiai szintű károkat lehet okozni. Az amerikaiak ezt a forgatókönyvet támogatják, de az izraeliek minden bizonnyal nem fognak megelégedni ennyivel. Az eszkalációs létrán tovább haladva a stratégiai infrastruktúrát, főképp Irán olajipari létesítményeit találjuk. Itt az ország fő bevételi forrása támadható és mivel az iráni olajexport néhány terminálon koncentrálódik, ezért különösen sérülékeny. A harmadik és utolsó lépcsőfokot Irán nukleáris programjának az országban szétszórt és általában fizikailag nehezen hozzáférhető létesítményei jelentik. A Biden-adminisztráció és a célra »felsorakoztatott« G7 nyíltan ellenzi, hogy Izrael ezekre a létesítményekre csapást mérjen, ugyanakkor az izraeli stratégiai cél éppen ez, Irán atomhatalmi státuszának megakadályozása.

Ha Izrael elindul a felfelé ezen az eszkalációs létrán, akkor Iránnak kevés veszítenivalója marad, ellenben esélyei a súlyos háborús vereség elkerülésére rohamosan csökkenni fognak. Az elmúlt napokban már megfenyegette – elsősorban Jordániának és» Szaúd-Arábiának címezve – mindazon országokat, amelyek a rendelkezésre bocsátják a légterüket az izraeli támadáshoz. Fontos lesz a háború eszkalációja szempontjából, hogy miként reagálnak majd az oroszok, akik az izraeli válaszcsapás legvalószínűbb folyosójára, a szír légtérre rálátnak és abban játékosok is. A Szíriában 2015-től települt orosz légvédelmi egységek korábban »beengedték« az izraeli gépeket és »arrébb néztek«, amikor iráni célpontokat bombáztak Szíriában, mert a Kremlnek nem volt ellenére, hogy Izrael időnként méretre szabta Irán befolyását az országban. Most azonban az ukrajnai háború miatt Moszkva jobban Teheránra van utalva. Vajon érkezik-e olyan kérés Teheránból Moszkvába, hogy az oroszok fenyegessék meg Izraelt az eszközeik Szíria feletti lelövésével és azt a kérést Putyin akarja és főleg tudja-e teljesíteni?

Ha kevés a veszítenivalója, Irán dönthet úgy is, hogy az »all in« stratégia belengetésével igyekszik elrettenteni az ellenségeit: például az október 1-jei rakétamennyiség többszörösét indítja Izraelre, amely valószínűleg túlterhelné a rakétavédelmi rendszert és súlyos károkat okozna emberéletekben, infrastruktúrában és gazdaságban egyaránt. Szintén az »all in« része lehet a Hormuzi-szoros lezárása, amelyen keresztül a világ kőolajexportjának egyötöde halad át. Ez azonban egyrészt az Egyesült Államokkal való közvetlen katonai konfrontáció irányába mutatna, emellett Irán olyan potenciális szövetségeseit is magára haragítaná, mint Kína, amely nem csak az iráni, hanem általában az öbölmenti kőolaj egyik legfőbb felvásárlója. Az amerikai palaolaj-forradalom és más termelőknek a piacra történt belépése miatt a Közel-Kelet részesedése a világ termelésében az elmúlt tizenöt évben csökkent. Ennek is köszönhetően a világpiaci olajár az elmúlt évek háborús feszültségei ellenére (beleértve az orosz kőolajra kivetett szankciók hatását vagy a gázai háború tavalyi kitörését) egészen az elmúlt napokig lefelé kúszott. A termelők az OPEC+ kitermelési kvótacsökkentései miatt nagy felhalmozott készleteken ülnek, van tehát tartalék. Az árak azonban október 1-je óta az izraeli ellencsapásra várva ismét felfelé szökellnek és a lendületük attól függ, hogy a háború meddig eszkalálódik. Ha csak iráni készleteket érint, akkor az valószínűleg kezelhető lesz, mert az iráni export mindössze a világ kőolajexportjának másfél százalékát teszi ki. Ha viszont például a Hormuzi-szoros lezárása miatt kiterjed az Öböl más térségeire is, akkor a határ a csillagos ég. A regnáló demokrata adminisztrációnak Washingtonban már tényleg csak ez hiányozna: az amerikai stratégiai kőolajtartalékokat Bidenék az elmúlt években – épp az inflációs nyomás leszorítása érdekében – jelentős részben leürítették és ezáltal az amerikai gazdaság érzékenyebb a mostanihoz hasonló piaci sokkokra.”