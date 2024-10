Bármiről beszélhetek, és beszélek is – Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Mandinernek

Hogyan lehetne visszaadni a reményt?

Az állam és a helyi közösségek közötti viszony tudja megértetni velünk, mi történik. Ugyanis az állam nem bízik a polgárokban, folyamatosan megalázza őket, igazságtalan az ügyintézésben, a kiszámíthatatlan eljárásokkal és a buta adópolitikával pedig nehéz helyzetbe hozza a vállalkozókat. A reményvesztett ember egy idő után feladja, és elköltözik az országból, magyar is, román is. Erre jó válasz lehet, ha olyan elnököt választ az ország, illetve olyan kormány alakul a választás után, amely legelőször is visszaadja a reményt és erősíti a bizalmat. Újra kell írni a láthatatlan társadalmi szerződést az állam és a polgár között. Az államnak mindig van egy behozhatatlan előnye a polgárral szemben, de ha ezt folyton növeli, akkor egyre nagyobb lesz a polgár kiszolgáltatottsága. Jó és hiteles válaszokat kell tehát adni, és olyan vezetőket kell választani, akik megteszik az első lépéseket afelé, hogy az állam legyen a polgárért, s ne fordítva.

December 1-jén arányaiban nem lehetünk kevesebbek és kevesebben, mint a románok”

Ha már bizalmatlanság: mit tapasztal, van bizalom egy magyar jelölt iránt a románság részéről?

1996 óta van egy furcsa hozzáállás, a mai napig érezzük; talán úgy tudnám a legrövidebben körülírni, hogy „rendben van a fickó, csak kár, hogy magyar”. Ezt most is halljuk, viszont valami mintha változott volna. Sok román embertől kapunk közvetlen és közvetett üzeneteket, hogy az első fordulóban engem fognak támogatni. Ez azért érdekes, mert az a helyzet, hogy az emberek az első fordulóban tudnak valaki mellett szavazni, a második fordulóban általában valaki ellen szoktak.

Mekkora a mozgástere egy kisebbségi jelöltnek?

Szabad mozgásterem van. Bármiről beszélhetek, és beszélek is. Mivel nincs vesztenivalóm, nagyon lazán szólok a legfontosabb kérdésekről is. Arról beszélek, amit fontosnak gondolok, így viszonylag nagy mozgásterem van. Október 23-ával viszont már szűkül a mozgásterünk a médiában, szigorúbb szabályok lépnek életbe. A választási kampányunkat tehát úgy kellett igazítani, hogy belakjuk ezt a két, egymástól jogilag jól elkülöníthető fázist.