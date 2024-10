A politizáló olasz bíróság elgáncsolta Meloni tervét: 12 migránsnak vissza kell térnie Olaszországba

A bíróság úgy döntött, hogy

az Egyiptomból és Bangladesből érkezett 12 menedékkérőnek – akik szerdán az olaszországi Lampedusa szigetéről egy katonai hajón érkeztek az albániai Shëngjin kikötőjébe – vissza kell térnie Olaszországba.

A bírák érvelése szerint „nem biztonságos” visszaküldeni a migránsokat Egyiptomba és Bangladesbe, ezért engedélyezni kell, hogy Olaszországban maradjanak.

Giorgia Meloni pártja a közösségi médiában elítélte a döntést, valamint a „politizáló bírákat” hibáztatta, akik „le akarják zárni Olaszország határait”.

Amikor Matteo Salvini 2019-ben belügyminiszterként úgy döntött, hogy nem engedi 147 illegális migráns kiszállását egy Szicíliában kikötött NGO-hajóról, az olasz ügyészek emberrablás miatt vádat emeltek ellene. Ez a per most kezdődött. Salvini akár 6 év börtönbüntetésre is számíthat – emlékeztet a hírügynökség.