A német egység napja alkalmából páros lábbal beleszállt az Orbán-kormányba a német nagykövet

A nagykövet azért hozzátette, „Magyarország jelenleg is fontos partner és szövetséges számunkra, és az is marad”, sőt: „kifejezetten szeretnénk, hogy megőrizzük a barátságunkat, és nagyon vágyunk arra, hogy bízhassunk egymásban”. Ettől függetlenül azonban úgy vélekedett, hogy „Magyarország olyan úton jár, amely eltávolítja a barátaitól”. A barátság kapcsán a jelentős részben a német gazdaság tartós gyengélkedése miatt szükséges magyar gazdaságpolitikai irányváltást kritizálva jelezte azt is, hogy

„Magyarország valódi barátai Európában vannak, és ezen a konnektivitásról és a semlegességről szóló beszédek sem változtatnak semmit”.

Ezen gondolatokat a keleti nyitással érintett ázsiai országok számos jelenlévő nagykövete is végighallgathatta.