A fél világ Salvini mellett, de mi ez az olaszországi nagygyűlés, aminek Orbán Viktor lesz a vendége?

Ami a Fidesznek Kötcse és Tusványos, az az olasz Ligának Pontida. Az észak-olaszországi Bergamo közelében, az Alpok déli lejtőjén, gyönyörű kornyezetben fekvő Pontida falu 1990 óta az olasz jobboldal egyik fellegvára. De a helyszín még történelmibb: 1167-ben itt tették le a pontidai esküt Milánó, Lodi, Ferrara, Piacenza és Parma városának képviselői, hogy szembeszálljanak Barbarossa Frigyes császár német-római birodalmi törekvéseivel.

A 20. század végén

az akkor még kifejezetten szeparatista célokat megfogalmazó olasz jobboldali Északi Liga tette meg seregszemléi helyszínéül Pontidát.

A pártot megalapító Umberto Bossi szándékosan választotta ezt a szimbolikus helyszínt, ami még a párt jelképei közé is bekerült.

Azóta viszont sok víz lefolyt a Pó folyón is, és a Liga is sokat változott. Már nem szeparatista és nem annyira tradicionalista nézeteket képvisel, hanem a Berlusconi utáni korszak egyik megújult össz-olasz pártja lett a jobboldalon. Időközben, az új nemzedék képviseletében Matteo Salvini lett a párt vezetője, akivel jobb és kevésbé jobb időket is megélt a mozgalom. Salvinival már nem északi szeparatista és elitista, hanem egész Olaszországot képviselő, főleg az elégedetlenekre építő plebejusabb párt a Liga, amely egyrészt éles konfliktusban van az olaszországi baloldallal, másrészt pedig a jobboldalon belül is rivalizálást folytat egyrészt a Berlusconi utáni, összezsugorodott Forza Italiával (amely az Európai Néppárt tagja), és az időközben fölemelkedő Olaszország Fivéreivel is, amelyet Giorgia Meloni jelenlegi olasz miniszterelnök vezet.

Az elmúlt évek politikai hullámvasútja során előbb a Liga emelkedett fel a jobboldalon, majd átvette a helyét a Meloni-féle mozgalom.

Meloni és Salvini ugyanakkor a Forza Italiával együtt szövetségben, hármas koalícióban irányítják Olaszországot,

a Liga pedig most is stabil részese az olasz politikai életnek.

Így kerül sor az idei pontidai találkozóra is, amely a Liga és szövetségeseinek seregszemléje. Idén a rendezvény vendége Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Salvini a tavalyi Pontida kapcsán arról nyilatkozott:

A középjobb azért nyert Olaszországban, mert mindenkit egyesített. Ha a középjobb kormányozni akarja Európát, akkor ott is egyesülni kell.

Ha nem hozod össze a populistákat, a konzervatívokat és az identitáriusokat, a játszma már a kezdetén el van veszve, de ha mindenkit összehozol, akkor 50 százalék esély van a győzelemre.”