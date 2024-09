Trump merénylője az ukránok oldalán akart csatlakozni a háborúhoz

Ryan Wesley Routh korábban építési vállalkozóként dolgozott az észak-karolinai Greensboro városában. A The New York Times 2023-ban készített vele egy interjút azokról az amerikaiakról, akik önkéntesként akarták segíteni Ukrajnát. Routh, aki semmilyen katonai tapasztalattal nem rendelkezett, elmondta, hogy az orosz invázió után utazott Ukrajnába, és tervei között szerepelt afgán katonák toborzása is a harcokhoz.